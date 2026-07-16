Adulto, macheteado por otro sujeto

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CIUDAD FERNÁNDEZ.-Un adulto fue atacado con un arma blanca por una persona que le ocasionó heridas de gravedad en el cráneo, por lo que fue atendido por elementos de Protección Civil que lo evaluaron y lo trasladaron a un hospital, debido a la gravedad de las lesiones que le provocaron.

Los hechos ocurrieron en la calle Eucalipto y Revolución en la Colonia El Altillo, cuando un hombre de 58 años de edad, comenzó a discutir con otras personas por viejas rencillas y de las palabras fueron a los golpes.

Desafortunadamente uno de ellos sacó de entre sus ropas un machete y lo lesionó en la cabeza. Vecinos que vieron los hechos violentos, solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios, al agredido, debido a las lesiones que sufrió.

Pero al ver la gravedad de las lesiones, fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS Bienestar, donde recibe atención médica.

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Los galenos que lo atienden refieren que sus lesiones son de gravedad y que ponen en riesgo su vida, pero confían que logre salir bien.