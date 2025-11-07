logo pulso
Hoy, foro sobre fracking en CNPR

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad Valles.- Este viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el edificio de la CNPR habrá un foro acerca del fracking, organizado por el Ayuntamiento de Valles, de acuerdo con Ramón Ortiz García, asesor jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento.

El funcionario dijo que la invitación era abierta y que la sede es el salón de reuniones de la Confederación Nacional de Productores Rurales, ubicada en Pedro Antonio Santos, número 55, con registros desde las nueve de la mañana y con una duración de tres horas.

Explicó que habrá cinco especialistas en medio ambiente y energía que explicarán lo que es la fractura hidráulica o fracking, como suele usarse el vocablo en inglés. Dijo que aunque se sabe que los sectores campesinos, rurales y sociales saben de las implicaciones negativas de la práctica de extracción de petróleo, lo preocupante es que este método está contemplado en el Plan Estratégico de Pemex para el año que viene y con recursos públicos para llevarlo a cabo. 

