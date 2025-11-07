logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dan reconocimientos a policías municipales

Agentes continuarán recibiendo capacitación

Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Dan reconocimientos a policías municipales

CERRITOS.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recibieron uniformes y reconocimientos por parte de las autoridades municipales, que reconocen su trabajo para brindar seguridad a la población en general. 

La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo, acompañada de Ashley Mariana Tobías Pérez, secretaria general del Ayuntamiento, Jessica Ortiz Barrón, Síndico municipal y Rubén Ríos Zapata, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en una ceremonia especial hicieron entrega de reconocimientos a los agentes que participaron en el curso de capacitación en materia de Derechos Humanos, para prevenir abusos al detener a cualquier persona.

La alcaldesa también entregó uniformes y diversas herramientas a los oficiales que les serán de gran apoyo para realizar su trabajo.   Así mismo se anunció que seguirán las capacitaciones de los agentes, pues es una necesidad tener una policía capacitada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adulto mayor cae y se lesiona
Adulto mayor cae y se lesiona

Adulto mayor cae y se lesiona

SLP

Carmen Hernández

Rescata la PPNA a niños que eran maltratados
Rescata la PPNA a niños que eran maltratados

Rescata la PPNA a niños que eran maltratados

SLP

Carmen Hernández

Falla semáforo, provoca caos vial
Falla semáforo, provoca caos vial

Falla semáforo, provoca caos vial

SLP

Jesús Vázquez

Hoy, foro sobre fracking en CNPR
Hoy, foro sobre fracking en CNPR

Hoy, foro sobre fracking en CNPR

SLP

Redacción