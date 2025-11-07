Dan reconocimientos a policías municipales

CERRITOS.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recibieron uniformes y reconocimientos por parte de las autoridades municipales, que reconocen su trabajo para brindar seguridad a la población en general.

La presidenta municipal Ruth Liliana Castillo Montelongo, acompañada de Ashley Mariana Tobías Pérez, secretaria general del Ayuntamiento, Jessica Ortiz Barrón, Síndico municipal y Rubén Ríos Zapata, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en una ceremonia especial hicieron entrega de reconocimientos a los agentes que participaron en el curso de capacitación en materia de Derechos Humanos, para prevenir abusos al detener a cualquier persona.

La alcaldesa también entregó uniformes y diversas herramientas a los oficiales que les serán de gran apoyo para realizar su trabajo. Así mismo se anunció que seguirán las capacitaciones de los agentes, pues es una necesidad tener una policía capacitada.