Alcaldía entregará despensas a afectados

CIUDAD VALLES.- El alcalde David Medina Salazar dijo que habrá entrega de apoyos alimentarios a los habitantes de lugares que por la creciente que se queden incomunicados.

En una breve rueda de prensa en el despacho de la Presidencia Municipal, apoyándose en el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández, el munícipe dijo que entregaría apoyos alimentarios a gente de zonas como los ejidos de San Miguel, San Carlos, Chipicó y en la parte sur del municipio a los de Adolfo López Mateos.

Dijo que como inicio entregarán alrededor de 500 despensas y que estarán al pendiente de las necesidades que surjan con el estado de emergencia actual.

Dijo que Valles ha tenido encharcamientos, pero nada de consideración y pidió a los ciudadanos no bajar la guardia y estar al pendiente de cualquier situación de riesgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí