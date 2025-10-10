Invitan al dulce sabor de la calavera

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 31 de octubre se llevará a cabo El Dulce sabor de la calavera, donde se tendrá en venta pan de muerto y dulces típicos de la región de la temporada.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para la segunda edición del sabor más tradicional, que se realizará este próximo 31 de octubre a partir de las 5 de la tarde.

Se instalarán puestos donde se tendrá a la venta dulces típicos de la región, pan de muerto y gorditas de horno.

Así como atole, café, chocolate y tamales.

Es por ello que se invita a la población para que acuda en familia y disfrute de las tradiciones y el espíritu del Día de Muertos.