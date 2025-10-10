logo pulso
Suspenden clases hasta nuevo aviso

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado suspendió las clases en toda la Huasteca potosina para evitar riesgos en pasos o puentes. Aunque en un principio la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) anunció la suspensión de clases para 11 municipios afectados de la Huasteca Sur, para antes de las dos de la tarde de este jueves el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona dio el anuncio de la suspensión de todos los niveles educativos en los 20 municipios de la Huasteca Norte.

La disposición del Gobernador es hasta nuevo aviso, debido a las condiciones actuales del clima.

