logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡CELEBRA EN GRANDE SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Caminos cerrados por fuertes lluvias

Autoridades monitorean ríos para prevenir una contingencia

Por Carmen Hernández

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Caminos cerrados por fuertes lluvias

RIOVERDE.- Las fuertes lluvias que han azotado la Zona Media, ha dejado caminos incomunicados y la presa de San Diego con un 95% en captación de agua, por lo que autoridades toman algunas medidas preventivas para evitar alguna contingencia. 

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se están recorriendo los caminos, para conocer las condiciones en que se encuentran por las torrenciales aguas que se están registrando. 

Dijo que derivado de la alta presión el noreste de México, en interacción con ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica en niveles medios, además de potenciales lluvias y

tormentas fuertes en la Zona Media se tiene registro de un incremento de niveles en los diferentes ríos, arroyos y cuerpos de agua.  En la localidad del Zapote incrementó considerable al momento sin acceso libre a transeúntes o vehículos de menor dimensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cañada Grande incremento del río que pasa sobre Cañada y Puente Prieto, rebasando el puente de la localidad impide el paso libre de transeúntes solamente  Así como La Manga incremento leve del arroyo de la comunidad sin impedimento vehicular y terrestre.

En la localidad del Nacimiento aumento el nivel del río sin afectaciones. Mientras que en San Martín incrementó del río sin afectaciones hasta el momento con paso libre vehicular y terrestre 

La presa de San Diego también fue monitoreada y está al 95% de captación y evacuando ya por el vertedero El río Bagres aumento considerable, sin acceso libre a vehículos y paso libre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Atropellan a peatón; el responsable huye
Atropellan a peatón; el responsable huye

Atropellan a peatón; el responsable huye

SLP

Redacción

Suspenden clases hasta nuevo aviso
Suspenden clases hasta nuevo aviso

Suspenden clases hasta nuevo aviso

SLP

Redacción

Invitan al dulce sabor de la calavera
Invitan al dulce sabor de la calavera

Invitan al dulce sabor de la calavera

SLP

Carmen Hernández

Caminos cerrados por fuertes lluvias
Caminos cerrados por fuertes lluvias

Caminos cerrados por fuertes lluvias

SLP

Carmen Hernández

Autoridades monitorean ríos para prevenir una contingencia