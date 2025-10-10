Caminos cerrados por fuertes lluvias

RIOVERDE.- Las fuertes lluvias que han azotado la Zona Media, ha dejado caminos incomunicados y la presa de San Diego con un 95% en captación de agua, por lo que autoridades toman algunas medidas preventivas para evitar alguna contingencia.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se están recorriendo los caminos, para conocer las condiciones en que se encuentran por las torrenciales aguas que se están registrando.

Dijo que derivado de la alta presión el noreste de México, en interacción con ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica en niveles medios, además de potenciales lluvias y

tormentas fuertes en la Zona Media se tiene registro de un incremento de niveles en los diferentes ríos, arroyos y cuerpos de agua. En la localidad del Zapote incrementó considerable al momento sin acceso libre a transeúntes o vehículos de menor dimensión.

Cañada Grande incremento del río que pasa sobre Cañada y Puente Prieto, rebasando el puente de la localidad impide el paso libre de transeúntes solamente Así como La Manga incremento leve del arroyo de la comunidad sin impedimento vehicular y terrestre.

En la localidad del Nacimiento aumento el nivel del río sin afectaciones. Mientras que en San Martín incrementó del río sin afectaciones hasta el momento con paso libre vehicular y terrestre

La presa de San Diego también fue monitoreada y está al 95% de captación y evacuando ya por el vertedero El río Bagres aumento considerable, sin acceso libre a vehículos y paso libre.