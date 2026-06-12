Alerta IMPI de falsos inspectores por el Mundial

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CIUDAD VALLES.- La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Irma Laura Chávez Aristigui dio a conocer que debe haber cuidado respecto de falsos inspectores que quieran "multar" a negocios con el tema de las transmisiones de los partidos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) matizó la advertencia sobre la transmisión de los partidos de la justa mundialista y dio a conocer que no se harán inspecciones de oficio en negocios que transmitan partidos, sino que se actuará luego de que hubiera una denuncia, lo que reduce la posibilidad de que hubiera algún operativo.

La otra advertencia es la de la posible presencia de falsos inspectores que pretendan engañar a los dueños de negocios, por eso hay que estar al pendiente de corroborar datos de los posibles falsarios.