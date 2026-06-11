Ambiente futbolero inunda la ciudad

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Matehuala.- Aumenta el ambiente futbolero, muchos comerciantes aprovechan la ocasión para vender y ofertar gran variedad de artículos relacionados con la máxima fiesta del futbol atrayendo a aficionados a comprar desde balones, banderines y hasta playeras.

Entre lo más solicitado se encuentran las playeras de la Selección de México, ya que las personas quieren tener su atuendo para el primer partido, entre otros productos están también las gorras, banderas, incluso matracas para celebrar al máximo y sin dejar de lado la venta de los álbumes y estampitas de colección.

En el Mercado Bocanegra y en diversos locales comerciales en la zona cetro de la ciudad se puede observar que se están ofreciendo los conjuntos deportivos con su playera y short además de las playeras de la selección mexicana, no solo en los comercios sino en las redes sociales están personas ofreciéndolas y también con entrega a domicilio, ya que muchas personas por su trabajo se les complica salir a comprar de forma personal.