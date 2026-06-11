Realizan feria gastronómica en escuela

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SAN CIRO DE ACOSTA.- En la Escuela Primaria Miguel Hidalgo se llevó a cabo la Feria Gastronómica donde se promovió el consumo de alimentos saludables entre los estudiantes.

En la institución se llevó a cabo el evento, donde nutriólogas hablaron sobre la importancia de consumir alimentos balanceados y saludables.

Los padres de familia con mucho entusiasmo presentaron un platillo saludable que incluía frutas y verduras.

Los alumnos llevaron a cabo un desfile de frutas, donde explicaron los beneficios que contienen los plátanos, fresas, melones, sandias, papas, jitomate, así como cebollas, ajo, entre otros artículos.

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La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Mónica Pereyra, dijo que lo que se busca es la cultura de una alimentación saludable para todos los niños.