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Realizan feria gastronómica en escuela

Por Carmen Hernández

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Realizan feria gastronómica en escuela
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- En la Escuela Primaria Miguel Hidalgo se llevó a cabo la Feria Gastronómica donde se promovió el consumo de alimentos saludables entre los estudiantes. 

      En la institución se llevó a cabo el evento, donde nutriólogas hablaron sobre la importancia de consumir alimentos balanceados y saludables. 

      Los padres de familia con mucho entusiasmo presentaron un platillo saludable que incluía frutas y verduras. 

      Los alumnos llevaron a cabo un desfile de frutas, donde explicaron los beneficios que contienen los plátanos, fresas, melones, sandias, papas, jitomate, así como cebollas, ajo, entre otros artículos. 

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      La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Mónica Pereyra, dijo que lo que se busca es la cultura de una alimentación saludable para todos los niños.

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