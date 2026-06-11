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La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón

Juárez Hernández aclaró que colaboró en el cumplimiento de la orden emitida por el Poder Judicial

Por Rubén Pacheco

Junio 11, 2026 04:43 p.m.
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La SSPC apoyó desalojo en predio de Tampamolón
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      El desalojo de habitantes del predio La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, se llevó a cabo en atención a una solicitud de apoyo a una orden judicial, precisó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Por lo tanto, asumió que no existió ningún acto de represión de los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) participantes, porque existió un fundamento legal autorizado por el Poder Judicial "como en otras acciones", añadió.

      De acuerdo con las personas desalojadas, las corporaciones de seguridad cometieron abusos durante la diligencia judicial, dado que hubo empujones, jaloneos y desplazamientos a empellones para que dejaran el lugar.

      "Ahí no le tengo información porque no sé el trasfondo. Nosotros fuimos convocados mediante oficio para apoyar, nada más. De ahí en fuera, el trasfondo no lo sé", concluyó el entrevistado.

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