Alertan a población por nuevo frente frío

Matehuala.- Alertan a la población por la llegada del frente frío numero 11 que afectará toda la región del Altiplano, por lo que los ciudadanos deben prepararse con sus chamarras y abrigos para evitar enfermedades respiratorias.

El titular de Protección Civil Municipal dio a conocer que el frente frío número 11 y una masa de aire polar asociada podrán afectar al país, provocando un marcado descenso de temperaturas en todo el territorio mexicano, el cual inicio desde este miércoles, por lo que se advierte a la población tomar todas las medidas necesarias al salir y protegerse, sobre todo proteger a niños y adultos mayores.

Se recomienda a la población abrigarse bien, especialmente por las noches y sobre todo abrigar a los niños y adultos mayores, personas enfermas, estas precauciones son vitales ya que ellos son más susceptibles a enfermarse debido a las bajas temperaturas, se exhorta a la población reportar a las personas en situación de calle para trasladarlas a un albergue.

Ciudadanos deberán evitar tomar cosas frías, ya que con la llegada del frente frio también llegan muchas enfermedades respiratorias, así mismo es importante que los menores y adultos mayores se vacunen contra la influenza,

