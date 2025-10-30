Concurso de disfraces y pan de muerto

Cerritos.- Todo listo para celebrar el Día de Muertos donde se tendrá un concurso de disfraces y de pan de muerto, a celebrarse este 1 de noviembre.

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo, dio a conocer que se tienen listas todas las actividades a desarrollarse por esta festividad.

También se envió una cuadrilla a limpiar el cementerio municipal, para que familias que visiten a sus deudos fallecidos no tengan problema alguno en el cementerio.

Informó la funcionaria que en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y las Señoritas FERECE, están organizando el concurso de disfraces de mascotas, invitando a la población en general a participar.

También se tendrá el concurso de pan de muerto, los eventos están programados para el próximo 1 de noviembre.

Las personas interesadas en participar tienen hasta el 31 de octubre para registrarse.

En cuanto al concurso de disfraces, se premiará la originalidad y lo creativo, aunque se tendrá puntos extras, si también se disfrazan.

Por lo que se les invita a las familias que se acerquen y participen para conmemorar esta festividad, además de adquirir los artículos en venta.