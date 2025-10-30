logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

Realizan festival de día de muertos con un desfile

Por Jesús Vázquez

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

Cedral.- El Telebachillerato Comunitario Amina Madera Lauterio de la comunidad de San Isidro llevó a cabo su segundo festival del Día de Muertos, con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones mexicanas y promoverlas entre los estudiantes.

En este magno evento llevaron a cabo un desfile por las principales calles de la localidad, los estudiantes se caracterizaron de catrines y catrinas, una figura emblemática dentro de las fechas del día de muertos en México, los jóvenes se mostraron muy entusiasmados al participar en esta actividad, y al término de este evento llevaron a cabo una muestra de talento en la institución.

Griselda Rangel encargada del Telebachillerato, dijo que es muy importante rescatar nuestras tradiciones mexicanas, ya que son muy bonitas, en muchos países a la gente le gusta nuestra cultura, pero en nuestro país estamos perdiendo nuestra cultura y tradición, por lo que esta institución llevó a cabo esta actividad para que los alumnos conozcan nuestras tradiciones.

Al llegar al plantel se llevó a cabo la presentación de catrines y catrinas, donde los estudiantes presentaron algunos bailes caracterizados de catrines, usando trajes de material reciclable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para decidir un ganador, se tuvo la presencia de un jurado calificador que en esta ocasión optó por darle el primer lugar al estudiante Alexander Emmanuel, de primer año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan 3% el salario a burócratas municipales
Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

SLP

Carmen Hernández

Será retroactivo al mes de enero

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas
Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

SLP

Jesús Vázquez

Realizan festival de día de muertos con un desfile

Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo
Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

SLP

Jesús Vázquez

Concurso de disfraces y pan de muerto
Concurso de disfraces y pan de muerto

Concurso de disfraces y pan de muerto

SLP

Carmen Hernández