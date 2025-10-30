Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

Cedral.- El Telebachillerato Comunitario Amina Madera Lauterio de la comunidad de San Isidro llevó a cabo su segundo festival del Día de Muertos, con la finalidad de rescatar nuestras tradiciones mexicanas y promoverlas entre los estudiantes.

En este magno evento llevaron a cabo un desfile por las principales calles de la localidad, los estudiantes se caracterizaron de catrines y catrinas, una figura emblemática dentro de las fechas del día de muertos en México, los jóvenes se mostraron muy entusiasmados al participar en esta actividad, y al término de este evento llevaron a cabo una muestra de talento en la institución.

Griselda Rangel encargada del Telebachillerato, dijo que es muy importante rescatar nuestras tradiciones mexicanas, ya que son muy bonitas, en muchos países a la gente le gusta nuestra cultura, pero en nuestro país estamos perdiendo nuestra cultura y tradición, por lo que esta institución llevó a cabo esta actividad para que los alumnos conozcan nuestras tradiciones.

Al llegar al plantel se llevó a cabo la presentación de catrines y catrinas, donde los estudiantes presentaron algunos bailes caracterizados de catrines, usando trajes de material reciclable.

Para decidir un ganador, se tuvo la presencia de un jurado calificador que en esta ocasión optó por darle el primer lugar al estudiante Alexander Emmanuel, de primer año.