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Alertan contra amebas en alberca

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Alertan contra amebas en alberca
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      CIUDAD VALLES.- La ameba de vida libre, que se encuentra en albercas que no llevan la limpieza que regula la Coepris puede causar meningitis e incluso la muerte. 

      Irene Hernández Hernández, titular de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) dijo que su oficina ya se encuentra en las inspecciones de parajes, balnearios y albercas, dado que la temporada vacacional recién arrancó. 

      Comentó que registradas en la Coepris "hay 40 piscinas que dan servicio de recreación", sin embargo, cuando se dan cuenta de un nuevo lugar anunciado en redes sociales acuden a hacer la invitación a hacer los protocolos de seguridad y salud. 

      Dijo que en los ríos suelen buscar partículas coliformes (heces) y en las piscinas revisan minuciosamente que no haya rastros de la ameba, ya que este protozoo puede causar meningitis (inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal) e incluso la muerte.  Por eso la recomendación es ir a lugares conocidos por este giro.

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