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Alertan sobre incremento de conjuntivitis

Esto, por época de calor; pide especialista no automedicarse

Por Carmen Hernández

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan sobre incremento de conjuntivitis

RIOVERDE.- Alertan sobre aumento de conjuntivitis en temporada de calor, se recomienda no automedicarse, pueden provocarse hasta el glaucoma, dijo el especialista Eduardo de Jesús Vázquez. 

  Explicó que son infecciones oculares que provocan inflamación,  enrojecimiento ocular, lagrimeo, lagaña y picazón. Es importante no automedicarse, protegerse, no deshidratarse y tomar de 2 a 3 litros de agua, porque si no puede provocar que la glándula lagrimal se deshidrate. 

   Finalmente Jesús Vázquez señaló que es importante no automedicarse en cualquiera de los síntomas, sino acudir de manera inmediata con 

el especialista.

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