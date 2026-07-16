Ampliarán planta tratadora de agua
Se fortalecerá la infraestructura para tratar más aguas residuales
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RIOVERDE.- Se proyecta la ampliación de la planta tratadora de aguas negras conurbada para dar más tratamiento a aguas residuales para que sean aprovechadas.
La planta tratadora fue construida hace más de 10 años y tuvo un costo de 55 millones de pesos, brinda el servicio a los municipios de Ciudad Fernández y Rioverde.
El director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Pascual Martínez Sánchez, se reunió con el director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (SASAR),Hipólito Ruiz Badillo, donde hablaron del proyecto de ampliación y adecuación de la planta tratadora.
Así mismo se analizaron cada una de las alternativas técnicas para fortalecer la infraestructura que trata 140 litros por segundo, que fue diseñada para una capacidad de 225 litros por segundo.
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Una vez el agua tratada, se reincorpora al río, con la finalidad de proteger el medio ambiente.
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