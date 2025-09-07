Anuncian recorte en la alcaldía de Ciudad Fernández

Ciudad Fernández.- Varios funcionarios del Ayuntamiento están en la cuerda floja, este año serán despedidos 10 debido a que no cumplen con sus funciones y no dan el ancho para el trabajo que deben desempeñar, con el recorte se tendrá un ahorro de 800 mil pesos al año en el pago de nómina.

El presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández, informó que la administración municipal enfrenta varios laudos laborales por la cantidad de 7 millones de pesos, y la falta de dinero ha impedido que se realice el re corte de personal, sin embargo, se está valorando el trabajo de los funcionarios municipales, ya que algunos no dan el ancho para el trabajo que deben desarrollar.

Adelantó que quien no cumpla con su trabajo se le dará de baja y con esos ahorros se estarán brindando mejores servicios a la población.

Refiere el funcionario que con el recorte que se hará se va a reducir el pago de nómina y por ende se ahorrará de 600 a 800 mil pesos.

Se estará haciendo un análisis del trabajo que desarrollan, ya estuvieron muchos meses en el cargo para aprender, finalizó.