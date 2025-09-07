Abandonan equipo táctico y ponchallantas en San Vicente
SAN VICENTE.- Dos chalecos tácticos, uno de ellos con la leyenda “Fiscalía”, así como un cargador para arma de fuego y ponchallantas, fueron encontrados abandonados en el municipio de San Vicente.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que el aseguramiento ocurrió en la colonia Benito Juárez.
En ese sector se realizaba un operativo de la Guardia Civil Estatal, luego de recibir reportes sobre la presencia de personas sospechosas.
Sin embargo, al llegar al lugar no encontraron a nadie; únicamente estaba una motocicleta Italika en aparente estado de abandono.
Junto a la unidad se localizaron ocho artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, un cargador desabastecido y dos chalecos tácticos de color negro.
Todos los objetos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que realizará las investigaciones correspondientes.
