Apagón causa caos en calles de zona centro

Matehuala.- Apagón genera caos y provoca gran caos en comercios y viviendas, el que duró poco más de media hora, provocando pérdidas a comerciantes de la zona centro de la ciudad y miedo en viviendas.

El problema se generó la noche del jueves cuando de pronto se fue la luz en las calles de la zona centro de la ciudad, solo había la luz en las calles que generaban los vehículos, así mismo algunas casas que tienen focos solares afuera de sus domicilios tenían luz, muchas de las personas salieron de sus casas para ver qué ocurría, y con la luz de sus celulares se apoyaban una ventaja de los grandes comercios de la ciudad es que cuentan con generadores de electricidad.

La gente se estuvo comunicando a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, sobre lo que ocurría, donde les informaban que ya estaban trabajando para resolver el problema.

Refieren que probablemente el problema se generó por una sobrecarga en el sistema eléctrico, el cual se pudo provocar porque en la zona centro cada vez hay más negocios que utilizan una gran cantidad de energía eléctrica para estar trabajando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También al hecho de que estaba haciendo frío y muchas personas y comercios tienen calentadores eléctricos en sus casas o aires acondicionados para calentar sus hogares, esto provoca más consumo de energía eléctrica de la habitual y se sobrecalienta el sistema eléctrico provocando estos apagones.