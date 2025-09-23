Aplican operativo Antialcohol

Matehuala.- La Dirección General de Seguridad Pública Municipal inició el operativo antialcohol para revisar que todos los conductores de moto, carro o cualquier tipo de vehículo conduzcan sin aliento alcohólico, ya que han aumentado los accidente viales generados por personas que manejan en estado de ebriedad.

Para empezar el operativo se instalaron un retenes con elementos de la Policía Municipal, una ambulancia de Cruz Roja, médico legista, agentes de Tránsito y Vialidad y Guardia Civil Estatal en varias zonas de la ciudad, en las que estuvieron revisando a los conductores de distintos vehículos, para verificar en qué condiciones de salud conducía el conductor, algunos al ver este operativo trataban de darse a la fuga.

Conductores que manejaban en estado de ebriedad se les retuvo el vehículo y enviado al corralón, además de imponerles una multa pues dentro del reglamento de Tránsito y Vialidad, está prohibido manejar después de haber tomado bebidas alcohólicas.

El comandante Jorge Peña, dijo que este operativo es para identificar a las personas que estén manejando con aliento alcohólico, y que ponga en riesgo el transito de vehículos.

y poner en riesgo la vida de las personas, incluyendo la suya, pues en los últimos días se ha tenido un incremento de accidentes, muchos por conducir en estado de ebriedad.