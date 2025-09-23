Autoridades de Valles, en alerta

CIUDAD VALLES.- En “estado de vigilancia” se encontrarán las autoridades preventivas para evitar hechos violentos como los de Ciudad del Maíz, en donde hubo un ataque a la Estatal de parte de civiles armados, de acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

Después de que civiles armados dispararan contra una camioneta de la Policía Municipal de Ciudad del Maíz la madrugada del sábado, hiriendo de muerte a un policía originario de Valles, autoridades vallenses exhortaron a los mandos de la Municipal y de la Guardia Civil Estatal a estar “quizá no en alerta”, aunque sí en vigilancia para que no haya un hecho similar en Valles ni contra los cuerpos policíacos menos contra la población.