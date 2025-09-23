Arrancan las fiestas patronales de Panchito

Catorce.- Bajan la imagen de San Francisco de Asís evento al que acudieron cientos de feligreses como cada año, para iniciar las fiestas patronales del Pueblo Mágico.

Para este magno evento acudieron cientos de personas, muchas eran visitantes que llegan en estas fechas solo para las fiestas patronales de San Francisco de Asís, ya que es uno de los santos más venerados dentro de la fe católica, los feligreses le tienen una gran fe y agradecimiento a este santo al que le acreditan muchos milagros.

Feligreses hicieron un recorrido por las principales calles de la ciudad, muy emocionados de poder ver a su santo patrono, así mismo acudieron grupos de mineros que estuvieron cargando la imagen para agradecerle la protección que les ha brindado en su trabajo.

Muchas personas que tienen alguna enfermedad y no pudieron acudir a este recorrido, aprovecharon para ver pasar a Panchito como también se le dice, de esta manera arrancaron las fiestas patronales en el municipio, aunque al fiesta patronal mayor es el cuatro de octubre la imagen regresara a los altares el 12 de octubre, pero todo el mes de octubre habrá peregrinaciones de toda la república, cada semana esperan camiones de personas mientras que en el Altiplano los peregrinos hacen caminatas toda la noche.

