logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Aplicarán más reglas para fiestas públicas

Por Redacción

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Aplicarán más reglas para fiestas públicas

CIUDAD VALLES.- Una sola persona con intoxicación atendió Cruz Roja el sábado de la fiesta multitudinaria en un salón de la calle Fray Andrés de Olmos y no fue en ese lugar. Ahora habrá políticas de no permitir hacer fiestas a cualquiera que se le ocurra hacerlas. 

Los registros de la benemérita institución indican que hubo una sola joven a la que se atendió con señales de intoxicación, no se sabe de qué sustancia, y no fue en el salón donde se llevó a cabo la fiesta de disfraces en Fray Andrés de Olmos. 

Este lunes, el alcalde dijo que no había reportes sobre la gran cantidad de “intoxicados” que reportaban muchos en redes sociales y no hay reportes en hospitales públicos sobre jóvenes bajo influjo de alguna droga o alcohol en exceso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ampliarán panteón de Villa Juárez
Ampliarán panteón de Villa Juárez

Ampliarán panteón de Villa Juárez

SLP

Carmen Hernández

Ya se adquirió predio aledaño

Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales
Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales

Erogó el DIF 13 mil pesos diarios en apoyos sociales

SLP

Redacción

En traslados, apoyos funerarios, medicamentos y aparatos

Aumenta abandono de mascotas
Aumenta abandono de mascotas

Aumenta abandono de mascotas

SLP

Carmen Hernández

Legalidad de sede del PRI, en duda
Legalidad de sede del PRI, en duda

Legalidad de sede del PRI, en duda

SLP

Redacción