Aplicarán más reglas para fiestas públicas

CIUDAD VALLES.- Una sola persona con intoxicación atendió Cruz Roja el sábado de la fiesta multitudinaria en un salón de la calle Fray Andrés de Olmos y no fue en ese lugar. Ahora habrá políticas de no permitir hacer fiestas a cualquiera que se le ocurra hacerlas.

Los registros de la benemérita institución indican que hubo una sola joven a la que se atendió con señales de intoxicación, no se sabe de qué sustancia, y no fue en el salón donde se llevó a cabo la fiesta de disfraces en Fray Andrés de Olmos.

Este lunes, el alcalde dijo que no había reportes sobre la gran cantidad de “intoxicados” que reportaban muchos en redes sociales y no hay reportes en hospitales públicos sobre jóvenes bajo influjo de alguna droga o alcohol en exceso.