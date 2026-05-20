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Arranca el 4to. curso práctico de manejo

Por Carmen Hernández

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca el 4to. curso práctico de manejo

RIOVERDE.- Arrancó el curso práctico de manejo, el oficial Julio César Franco impartirá el taller; cabe destacar que es el 4to. curso práctico, lo que se busca es que los participantes tengan los conocimientos necesarios para que puedan conducir un vehículo de manera responsable y segura. 

    En el evento estuvieron presentes las autoridades municipales y el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Pablo Torres y Julio César Franco Hernández, quien se encargará de brindar el curso práctico de manejo. En el taller participarán jóvenes, lo que se busca es promover una cultura de 

responsabilidad. 

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