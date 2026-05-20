Arranca el 4to. curso práctico de manejo

RIOVERDE.- Arrancó el curso práctico de manejo, el oficial Julio César Franco impartirá el taller; cabe destacar que es el 4to. curso práctico, lo que se busca es que los participantes tengan los conocimientos necesarios para que puedan conducir un vehículo de manera responsable y segura.

En el evento estuvieron presentes las autoridades municipales y el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Pablo Torres y Julio César Franco Hernández, quien se encargará de brindar el curso práctico de manejo. En el taller participarán jóvenes, lo que se busca es promover una cultura de

responsabilidad.