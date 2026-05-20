Arranca el 4to. curso práctico de manejo
RIOVERDE.- Arrancó el curso práctico de manejo, el oficial Julio César Franco impartirá el taller; cabe destacar que es el 4to. curso práctico, lo que se busca es que los participantes tengan los conocimientos necesarios para que puedan conducir un vehículo de manera responsable y segura.
En el evento estuvieron presentes las autoridades municipales y el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Juan Pablo Torres y Julio César Franco Hernández, quien se encargará de brindar el curso práctico de manejo. En el taller participarán jóvenes, lo que se busca es promover una cultura de
responsabilidad.
no te pierdas estas noticias
Obreros de Aquismón hallan figura con apariencia de Virgen de Guadalupe
El Universal
El descubrimiento generó la suspensión momentánea de los trabajos en la obra.