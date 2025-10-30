logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arranca la segunda edición del Xantolo

Participan alumnos, con el colorido y misticismo de los huehues

Por Carmen Hernández

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Arranca la segunda edición del Xantolo

Ciudad Fernández.- Arranca la segunda edición de Xantolo este evento es para preservar las tradiciones mexicanas y sobre todo de la huasteca.

El Ayuntamiento dio inicio a la segunda edición del Xantolo Fernandense con el desfile de Huehues Estudiantiles.

El desfile inició en la plaza principal y recorrieron las principales calles de la ciudad, donde cientos de asistentes se congregaron para disfrutar del colorido, música y misticismo que caracteriza a los huehues. 

En este Festival se contó con la participación de la Academia Nebur, Escuela Primaria Manuel José Othón con la presentación de Baile de la Mariposa del estado de Michoacán, Escuela Telesecundaria Esperanza Campesina de la comunidad de La Noria, Colegio de Bachilleres Plantel 20 de Rioverde y el Grupo de Animación Deportiva del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los entusiastas alumnos portaron máscara, vestuarios tradicionales y elementos simbólicos de la cultura nahua. 

Posteriormente se presentaron en el escenario instalado en la plaza principal, donde los jóvenes interpretaron sones.

 de huehues y coreografías.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan 3% el salario a burócratas municipales
Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

Aumentan 3% el salario a burócratas municipales

SLP

Carmen Hernández

Será retroactivo al mes de enero

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas
Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

Alumnos rescatan las tradiciones mexicanas

SLP

Jesús Vázquez

Realizan festival de día de muertos con un desfile

Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo
Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

Terminan fiestas patronales de San Judas Tadeo

SLP

Jesús Vázquez

Concurso de disfraces y pan de muerto
Concurso de disfraces y pan de muerto

Concurso de disfraces y pan de muerto

SLP

Carmen Hernández