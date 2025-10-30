Arranca la segunda edición del Xantolo

Ciudad Fernández.- Arranca la segunda edición de Xantolo este evento es para preservar las tradiciones mexicanas y sobre todo de la huasteca.

El Ayuntamiento dio inicio a la segunda edición del Xantolo Fernandense con el desfile de Huehues Estudiantiles.

El desfile inició en la plaza principal y recorrieron las principales calles de la ciudad, donde cientos de asistentes se congregaron para disfrutar del colorido, música y misticismo que caracteriza a los huehues.

En este Festival se contó con la participación de la Academia Nebur, Escuela Primaria Manuel José Othón con la presentación de Baile de la Mariposa del estado de Michoacán, Escuela Telesecundaria Esperanza Campesina de la comunidad de La Noria, Colegio de Bachilleres Plantel 20 de Rioverde y el Grupo de Animación Deportiva del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde.

Los entusiastas alumnos portaron máscara, vestuarios tradicionales y elementos simbólicos de la cultura nahua.

Posteriormente se presentaron en el escenario instalado en la plaza principal, donde los jóvenes interpretaron sones.

de huehues y coreografías.