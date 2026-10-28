Artesanos invaden la plaza de Valles
Conflicto entre éstos frena la decoración del Xantolo; Mpio les ofrece reubicación
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CIUDAD VALLES.- Dos grupos de artesanos se pelearon y ahora hay un problema sobre la ocupación que hace uno de ellos de la
plaza principal.
En Ciudad Valles, hay dos grupos de artesanos que alguna vez trabajaron juntos, uno de ellos sigue a Rosario Morelos y el otro a María del Carmen Martínez Vázquez, este último sigue en la plaza, a pesar de que es hora de haber desalojado la plancha principal para que empiece el adorno de Día de Muertos de Xantolo
del Ayuntamiento.
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Los que no quieren retirarse, de María del Carmen Martínez dicen que los quieren mandar a la explanada del malecón, donde aseguran que hay desechos humanos, además de que es un sitio donde no caben los 22 artesanos que están en contra de la actual administración, de Rosario Morelos y causando un problema de itinerario que hacen que se impida el arreglo de la plaza
por Xantolo.
Este dilema ya lleva varios días y ha causado resquemor en la sociedad, sin que haya una solución de parte del Ayuntamiento.
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