Certifican municipios libres de tuberculosis bovina

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RIOVERDE.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) certificó 10 municipios libres de tuberculosis bovina, se realizaron 6 mil muestras de ganado resultando los animales sanos.

El titular de la Sedarh Jorge Díaz Salinas, dio a conocer que el estado registra un alto grado sanitario con la certificación de 10 municipios libres de tuberculosis bovina, se realizaron inspecciones por parte del personal del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Señaló que se entregó certificados a productores de los municipios de Alaquines y Axtla de Terrazas, así como Aquismón, San Antonio, Tamasopo, El Naranjo y de la Zona Media Santa Catarina, Lagunillas, Cárdenas, Rayón, que recibieron la certificación durante el último año, tras realizarse 6 mil muestras de ganado.

Indicó que esta certificación beneficia a los productores, quienes podrán tener un abanico de posibilidades de comercializar y hasta exportar ganado.

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