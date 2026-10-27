Bomberos controlan incendio en una casa

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Matehuala.- Bomberos acudieron a una casa en la calle Leandro Valle que se estaba incendiando, la vivienda estaba deshabitada, por lo que no hubo personas lesionadas, los tragahumo lograron controlar el fuego en cuestión de minutos.

De acuerdo con la información de Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la cual les reportaban un incendio en un domicilio particular en la calle Leandro Valle, de la zona centro de la ciudad, por lo que rápidamente acudieron en una unidad para brindar auxilio.

Al llegar al lugar, los elementos bomberos empezaron a trabajar con una motobomba de ataque rápido para tratar de apagar el fuego, afortunadamente en cuestión de minutos lograron controlar las llamas, gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio no se extendió el fuego a los domicilios cercanos y no hubo personas lesionadas.

El fuego fue provocado por una quema de troncos dentro de la casa habitación de la calle Leandro Valle.

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Por otra parte, los bomberos también acudieron a un consultorio de Simi, ubicado en la calle Juárez, en la zona centro, ya que también reportaban un incendio.