Asaltan a ciclista y lo dejan herido

Matehuala.- La madrugada del sábado una persona fue víctima de un violento asalto en la colonia República un sujeto desconocido le causó una grave herida con un arma blanca para robarle su bicicleta, paramédicos acudieron al lugar para auxiliar al lesionado y trasladarlo a un hospital.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre que se trasladaba en su bicicleta por la calle de Durango fue atacado por un sujeto desconocido, quien le causó una herida en el abdomen con un arma blanca, el lesionado cayó tirado al piso y el delincuente se llevó su bicicleta y se dio a la fuga, como pudo el hombre gritó para pedir ayuda, algunos vecinos se comunicaron a las corporaciones de emergencia para que recibiera apoyo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes ayudaron al lesionado y empezaron la búsqueda del culpable, lamentablemente no lograron dar con el delincuente que dejó muy mal herido a un adulto de 37 años de edad.

Al lugar también llegaron los paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre, y al ver que tenía una herida provocada por un arma blanca, inmediatamente fue trasladado en la ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.