› Movilidad presupuestal › Municipios en riesgo

Para un gobierno que presume no tener límites, resulta bastante significativo que en nueve meses, redujera significativamente el presupuesto de tres dependencias clave, la Seduvop, la Sedesore y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

La cuenta pública del tercer trimestre del año reveló que la obra pública, la política social y la seguridad fueron los rubros que, en conjunto, vieron perder mil 620 millones de pesos. Se trata de sectores clave de la labor de gobierno, en la que lo usual es que se diga que hay más obras y más recursos.

Ya en este diario se había revelado que el cuarto informe de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona había revelado que fue el año con menor inversión en el eje de obra pública.

La aparente pérdida de impulso financiero en estos rubros del gobierno del estado se da en un punto clave, cuando las elecciones del 2027 están ya a la vista.

Igual de llamativa es la situación opuesta a los recortes: los incrementos presupuestales. Ahí, la Sefin hizo efectivo el dicho de que el parte y reparte, se queda con la mayor parte. Mil millones más a los presupuestados originalmente. La misma cuenta pública da un indicio de lo que podría haber sido: un cuantioso abono a la deuda quirografaria.

Las dos dependencias educativas del Ejecutivo, la SEGE y el SEER también estuvieron entre los más beneficiados. De nuevo, la posibilidad del pago de adeudos, esta vez con Pensiones y otras prestaciones magisteriales, podría ser la causa del incremento.

La Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad y la de Comunicaciones y Transportes tuvieron alzas mayores a los cien millones de pesos.

Las hipótesis aquí vertidas sobre las motivaciones de las alzas y de las reducciones tienen su origen en la falta de información en la cuenta pública.

El documento no señala las justificaciones de las operaciones expuestas. Pero sí revela que en nueve meses, la administración gallardista recibió casi mil millones de pesos más de lo esperado.

Hasta el momento, entonces, en el gobierno del estado no pueden señalar que adolecen de recortes.

Al menos una decena de municipios huastecos enfrentaron una crisis de protección civil sin la herramienta fundamental para estas situaciones: el atlas municipal de riesgos.

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres de los doce municipios que tuvieron afectaciones climáticas la semana pasada, sólo Ciudad Valles cuenta con esta herramienta.

Lo grave de la situación se revela con el hecho de que este municipio es uno de los únicos dos que tiene su atlas. El otro es la capital. Los 56 restantes no cuentan con su documento.

Esto, además de ser una infracción, acentúa el peligro de desastre en las localidades.

Lo curioso es que cuando se llega a tocar el tema, la mayoría de los ayuntamientos asegura que está trabajando en su elaboración.