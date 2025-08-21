logo pulso
Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

Por Jesús Vázquez

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta

Matehuala.- El grupo de danzón Mi Lindo Altiplano con gran alegría celebró su II aniversario de fundación, este grupo fue fundado por la maestra Olga Torres para crear un espacio para las personas que gustan de bailar danzón. 

Para celebrar esta fecha tan especial, se reunieron los integrantes en un domicilio particular, donde contaron con un gran espectáculo de bailables folclóricos de maestras jubiladas, una exhibición de salsa y bachata a cargo del grupo Alma Latina, y también los bailables de danzón del grupo de Mi Lindo Altiplano, fue una tarde muy agradable la que vivieron los integrantes. 

El grupo nació de la idea de que juntarse a convivir un grupo de personas que gustan de bailar danzón, en su mayoría son personas de la tercera edad, maestros jubilados, sin embargo, a lo largo de dos años se han unido personas de diferentes edades, donde la idea principal es disfrutar un rato agradable y aprender a bailar danzón para quienes no lo saben.

Ha servido de gran terapia para muchas personas, que les gusta salir a convivir con los demás integrantes de este grupo.

Mi Lindo Altiplano ha hecho presentaciones de baile de este estilo de música en diferentes eventos culturales en el municipio y en otros del Altiplano, por lo que invitan a la población acudir a aprender danzón. 

