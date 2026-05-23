logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Atropellan a dos menores

Por Carmen Hernández

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Atropellan a dos menores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ .- Dos menores de edad fueron atropellados por auto fantasma en la Colonia  Loma Bonita, sufriendo varias lesiones en diversas partes del cuerpo que requirieron atención médica. 

      Los hechos ocurrieron en la Colonia Loma Bonita, cuando dos menores se transportaban en una motocicleta, se dirigían a su domicilio, de manera repentina fueron atropellados por el conductor de un vehículo, que se dio a la fuga sin importarle las condiciones en que quedaron los lesionados. El presunto responsable continuó su marcha, mientras que vecinos que se percataron del accidente vial, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.  

      Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios, posteriormente fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, por las lesiones que sufrieron.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles
      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      SLP

      Redacción

      La CEA afirma que Montecillos y Miravalles ayudarán a cubrir la demanda durante la temporada de calor.

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes
      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      SLP

      Redacción

      Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen

      Un hombre intenta suicidarse con veneno
      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      SLP

      Carmen Hernández