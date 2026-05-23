Atropellan a dos menores

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CIUDAD FERNÁNDEZ .- Dos menores de edad fueron atropellados por auto fantasma en la Colonia Loma Bonita, sufriendo varias lesiones en diversas partes del cuerpo que requirieron atención médica.

Los hechos ocurrieron en la Colonia Loma Bonita, cuando dos menores se transportaban en una motocicleta, se dirigían a su domicilio, de manera repentina fueron atropellados por el conductor de un vehículo, que se dio a la fuga sin importarle las condiciones en que quedaron los lesionados. El presunto responsable continuó su marcha, mientras que vecinos que se percataron del accidente vial, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios, posteriormente fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, por las lesiones que sufrieron.