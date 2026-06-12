Auditan al Dif municipal
Por el desempeño y cumplimiento de metas de 2025
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Ciudad Fernández.- Personal del Instituto de Fiscalización Superior del Estado realizó una auditoría al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) sobre desempeño y cumplimiento de apoyos a la población.
Desde temprana hora, personal del Instituto de Fiscalización arribó al Dif, para iniciar con la Auditoría de desempeño y cumplimiento 2025.
Entre el trabajo que se realizó fue el análisis de documentación y la aplicación de procedimientos de verificación orientadas a evaluar los procesos administrativos, el cumplimiento de las metas establecidas por parte de la institución.
Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la gestión pública y correcta aplicación de recursos.
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