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Estado

Auditan al Dif municipal

Por el desempeño y cumplimiento de metas de 2025

Por Carmen Hernández

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Auditan al Dif municipal
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      Ciudad Fernández.- Personal del Instituto de Fiscalización Superior del Estado realizó una auditoría al Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) sobre desempeño y cumplimiento de apoyos a la población. 

      Desde temprana hora, personal del Instituto de Fiscalización arribó al Dif, para iniciar con la Auditoría de desempeño y cumplimiento 2025. 

      Entre el trabajo que se realizó fue el análisis de documentación y la aplicación de procedimientos de verificación orientadas a evaluar los procesos administrativos, el cumplimiento de las metas establecidas por parte de la institución.  

      Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la gestión pública y correcta aplicación de recursos. 

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