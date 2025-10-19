logo pulso
Aumenta el costo de cerveza

Por Carmen Hernández

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Malas noticias para los consumidores cerveza ya que la bebida tuvo un incremento de 10 pesos por cartón, aunque pese a ellos aumentan las ventas en un 20%., ya que para los consumidores esto no es un motivo para dejar de beberla.

 Comerciantes dieron a conocer que el cartón de la bebida etílica se incrementó en un 10 y hasta 15 por ciento en menos de un mes. 

Explicaron los comerciantes que la de mayor demanda es la cerveza corona, pues el incremento del costo no ha sido un motivo para dejar de consumirla. 

Esta bebida alcohólica la consumen más las mujeres y es la favorita de muchos jóvenes de la Zona Media, aducen que esto es debido al calor que se resiente en la región, que obliga a tomarla para saciar la sed.

