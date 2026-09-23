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Aumenta la venta de flores amarillas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta la venta de flores amarillas
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      MATEHUALA.- Gracias a una canción de una artista llamada Floricienta, en la cual se habla de las flores amarillas, se tuvo un gran aumento de venta en las florerías, donde muchos compraban flores amarillas para darles a sus novias, amigas o las chicas que pretenden.

      Cada 21 de septiembre se ve un gran incremento de flores amarillas en la ciudad y las florerías aprovecharon para hacer sus ventas y ganarse unos pesos extra, haciendo arreglos desde 200 pesos el más barato. 

      Esta tradición de las flores amarillas empezó hace algunos años gracias a una popular canción en la que la artista menciona lo siguiente: "Ella sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla, con las flores amarillas" y a raíz de esta canción muchas mujeres con la llegada del otoño esperan que les den sus flores amarillas como una prueba 

      de amor.

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      Por otra parte, dentro de redes sociales también se aprovecha para hacer muchos memes, pues algunos jóvenes llevaron de regalo flor de calabaza que es color amarillo, también lo que es la manzanilla, y unos hasta coronas de muerto, pero con flores amarillas, los encargados de las florerías manifestaron que este tipo de fechas es de gran apoyo para ellos, pues ya ha disminuido mucho la venta de flores, pero gracias a estas celebraciones logran recuperarse.

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