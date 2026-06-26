Aumentan ventas de regalos para graduados

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Matehuala.- El adelanto de las ceremonias de graduación en escuelas de nivel básico ha generado un incremento en la venta de diversos productos por estos festejos, beneficiando a comerciantes locales que ofrecen regalos, arreglos y artículos conmemorativos para los estudiantes.

Durante los últimos días, negocios dedicados a la venta de flores, peluches, globos decorativos, dulces, chocolates y recuerdos han registrado una mayor demanda por parte de familias y amigos que buscan reconocer el esfuerzo de sus hijos que concluyen una etapa importante de su formación académica.

Comerciantes señalaron que este aumento en las ventas se ha reflejado principalmente en arreglos personalizados, como ramos de flores, tazas con mensajes de felicitación, cajas de regalo y otros detalles que suelen entregarse durante las ceremonias de graduación.

Asimismo, papelerías, tiendas de ropa y establecimientos dedicados a la organización de eventos también han tenido un mayor movimiento comercial debido a la realización anticipada de las graduaciones en diversas instituciones educativas.

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Indicaron que esta temporada representa una oportunidad importante para mejorar sus ingresos, ya que además de las compras para los graduados, muchas familias organizan convivios y reuniones para celebrar este logro académico.

Se espera que durante los próximos días continúe la demanda de estos productos y servicios, conforme más escuelas realicen sus ceremonias de clausura y entrega de documentos a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.