Autorizan descuentos para locatarios del Colón
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RIOVERDE.- Por unanimidad el cuerpo edilicio autorizó descuento de pagos a locatarios, el día de hoy entran en vigor.
En salón de cabildo Fausto Izar Charré se llevó a cabo la reunión de Cabildo, donde la ausente fue la regidora Rosa María Huerta Valdez, sin embargo, el punto a tratar fue la aprobación de programa de descuentos para locatarios del Mercado Cristóbal Colón en el 2026.
La propuesta fue el descuento de un 30% al pagar el 100% de lo que se adeuda, el 20% al que debe la mitad o más de la mitad y de un 10% al que adeude menos del 50%, los descuentos concluirán el próximo 31 de diciembre, no incluyen multas.
Los descuentos fueron autorizados por unanimidad; en el mercado Cristóbal Colón se cuenta con 342 locatarios y se cuenta con una persona que adeuda más de 126 mil pesos.
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