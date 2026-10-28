logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Autorizan descuentos para locatarios del Colón

Por Carmen Hernández

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Autorizan descuentos para locatarios del Colón
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Por unanimidad el cuerpo edilicio autorizó descuento de pagos a locatarios, el día de hoy entran en vigor. 

      En salón de cabildo Fausto Izar Charré se llevó a cabo la reunión de Cabildo, donde la ausente fue la regidora Rosa María Huerta Valdez, sin embargo, el punto a tratar fue la aprobación de programa de descuentos para locatarios del Mercado Cristóbal Colón en el 2026. 

      La propuesta fue el descuento de un 30% al pagar el 100% de lo que se adeuda, el 20% al que debe la mitad o más de la mitad y de un 10% al que adeude menos del 50%, los descuentos concluirán el próximo 31 de diciembre, no incluyen multas. 

      Los descuentos fueron autorizados por unanimidad; en el mercado Cristóbal Colón se cuenta con 342 locatarios y se cuenta con una persona que adeuda más de 126 mil pesos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga
        Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga

        Movilización policial en CBTIS 46 por presunta venta de droga

        SLP

        Huasteca Hoy

        Padres acusaron a un alumno de vender sustancias ilícitas a su hijo

        Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles
        Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles

        Abren punto de venta de Viviendas del Bienestar en Valles

        SLP

        Pulso Online

        El programa de viviendas del bienestar busca beneficiar a trabajadores con ingresos entre 1 y 2.9 salarios mínimos.

        Certifican municipios libres de tuberculosis bovina
        Certifican municipios libres de tuberculosis bovina

        Certifican municipios libres de tuberculosis bovina

        SLP

        Carmen Hernández

        Se realizaron miles de muestras en ganado, resultando sanos

        Bomberos controlan incendio en una casa
        Bomberos controlan incendio en una casa

        Bomberos controlan incendio en una casa

        SLP

        Redacción