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Invitan a carrera ciclista con causa

Es de 32, 55 y 82 Kms., se realizará en Villa Hidalgo

Por Carmen Hernández

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a carrera ciclista con causa
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      RIOVERDE.- Invitan al Reto 3 Haciendas en el municipio de Villa Hidalgo este próximo 11 de octubre. 

      En conferencia de prensa la alcaldesa de Villa Hidalgo Cristal Nava, Erik Godínez, Carlos Pérez y Eva Muñoz, dieron a conocer los pormenores de la carrera ciclista. 

      Señalaron que las 3 Rutas, 3 Haciendas es un gran evento que está programado para el mes de octubre . La carrera ciclista es de 32, 55 y 82 kilómetros, hay paisajes semidesérticos a la sierra, el evento es el próximo 11 de octubre. 

      Lo que se busca es resaltar la belleza cultural y gastronomía. Lo que se recaude será destinado para un grupo de ciudadanos que trabajan para elaborar la escalinata. Se busca levantar el turismo y la derrama económica que beneficiará a la población.

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