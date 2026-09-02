Invitan a carrera ciclista con causa

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RIOVERDE.- Invitan al Reto 3 Haciendas en el municipio de Villa Hidalgo este próximo 11 de octubre.

En conferencia de prensa la alcaldesa de Villa Hidalgo Cristal Nava, Erik Godínez, Carlos Pérez y Eva Muñoz, dieron a conocer los pormenores de la carrera ciclista.

Señalaron que las 3 Rutas, 3 Haciendas es un gran evento que está programado para el mes de octubre . La carrera ciclista es de 32, 55 y 82 kilómetros, hay paisajes semidesérticos a la sierra, el evento es el próximo 11 de octubre.

Lo que se busca es resaltar la belleza cultural y gastronomía. Lo que se recaude será destinado para un grupo de ciudadanos que trabajan para elaborar la escalinata. Se busca levantar el turismo y la derrama económica que beneficiará a la población.

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