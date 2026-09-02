logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Detienen a hombre por realizar quemas

Por Carmen Hernández

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a hombre por realizar quemas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Por provocar incendio de manera continua en una vivienda en la comunidad de San Rafael fue detenido hombre. Los hechos ocurrieron en la calle Coahuila en la Colonia San Rafael, cuando Quico de 54 años de edad, fue señalado por vecinos debido que constantemente pone en riesgo su integridad como la de vecinos.

      El hombre provocó un incendio antier en su vivienda, el cual estuvo apunto de dispersarse. El sujeto fue detenido por faltas administrativa, por conductas agresivas y faltar el respeto a la población. 

      El hombre será canalizado ante las dependencias para que reciba atención psicológica y médica, ya que constantemente pone en peligro su integridad física como la de vecinos. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles
      Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles

      Registró SSN temblor al sur de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El movimiento sísmico ocurrió a las 2:42 a.m. en los límites entre Ciudad Valles y Aquismón

      Dos lesionados al derrapar moto
      Dos lesionados al derrapar moto

      Dos lesionados al derrapar moto

      SLP

      Carmen Hernández

      Miles de alumnos regresan a las aulas
      Miles de alumnos regresan a las aulas

      Miles de alumnos regresan a las aulas

      SLP

      Jesús Vázquez

      Muere adulto mayor en su domicilio
      Muere adulto mayor en su domicilio

      Muere adulto mayor en su domicilio

      SLP

      Carmen Hernández