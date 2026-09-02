Detienen a hombre por realizar quemas

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RIOVERDE.- Por provocar incendio de manera continua en una vivienda en la comunidad de San Rafael fue detenido hombre. Los hechos ocurrieron en la calle Coahuila en la Colonia San Rafael, cuando Quico de 54 años de edad, fue señalado por vecinos debido que constantemente pone en riesgo su integridad como la de vecinos.

El hombre provocó un incendio antier en su vivienda, el cual estuvo apunto de dispersarse. El sujeto fue detenido por faltas administrativa, por conductas agresivas y faltar el respeto a la población.

El hombre será canalizado ante las dependencias para que reciba atención psicológica y médica, ya que constantemente pone en peligro su integridad física como la de vecinos.