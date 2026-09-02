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Revela IFSE municipios con más observaciones

La capital y Valles están entre los señalados: Lecourtois López

Por Miguel Barragán

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Revela IFSE municipios con más observaciones
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      CIUDAD VALLES.- El municipio de Ciudad Valles está dentro de los que más observaciones tiene que justificar ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

      Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien es titular del órgano fiscalizador más importante de la entidad dijo que los municipios de la capital del estado, Valles, Axtla, Xilitla y Tampamolón son los más observados en sus ejercicios fiscales del año 2025.

      Las observaciones ascienden a 800 millones de pesos, de los cuales, 350 millones (43% del total) los debe solventar la capital del estado. Así también hay casos extremos, como el de Tampamolón, donde gobierna la alcaldesa verde, Silvia Medina Burgaña que no entregó gran parte de las cuentas públicas.

      Comentó que hay cartas de inhabilitación listas, aunque a partir de la fecha de entrega de los informes del IFSE, el 1 de diciembre, los Ayuntamientos tienen 30 días para solventar las irregularidades señaladas.

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