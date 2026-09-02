Invertirán 17 mdp para erradicar el gusano barrenador

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CIUDAD DEL Maíz.- El secretario de la Sedarh se reúne con productores y anuncia una inversión de 17 millones de pesos para erradicar el gusano barrenador, por lo que se colocarán trampas para captura de moscas hembras.

El secretario de la Sedarh Jorge Díaz Salinas, se reunió con productores en la comunidad de Papagayos, donde arrancó el Programa de Supresión del Ganado Barrenador, lo que se busca es instalar trampas para la captura de moscas hembras, con esto disminuirá la reproducción y gradualmente los efectos en

hato ganadero.

Dijo que se contará con 30 profesionales y 15 brigadas que estarán acudiendo a las comunidades para instalar y monitorear las trampas en el estado potosino. El funcionario adujo que deben de estar alerta, porque el gusano afecta la vida silvestre y es de vital importancia cuidar y proteger el ganado.

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