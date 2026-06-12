Baja la matanza en el Rastro Municipal
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CIUDAD VALLES.- La falta de ganado local en Valles ha hecho que la matanza en el Rastro Municipal bajara de 130 a 90 reses por mes, de acuerdo con el director de este centro de matanza.
Hugo Alberto Castillo Castillo dijo que, mientras en el año 2024, el promedio mensual era de 130 reses sacrificadas en el centro de matanza, para este 2026 apenas y llegan a 90 animales por cada 30 días de trabajo, algo preocupante.
Dijo que uno de los factores principales es la escasez de ganado en Valles, debido a que muchos productores pecuarios dejaron de criar por lo insostenible del negocio en las sequías del año 24 y los que le antecedieron y esa misma escasez hizo que encareciera el precio de la carne, haciendo que el consumo bajara.
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