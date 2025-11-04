logo pulso
Baja matanza de animales en Rastro

Carniceros compran a empacadoras

Por Carmen Hernández

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Baja matanza de animales en Rastro

RIOVERDE.- Baja la matanza en el Rastro Municipal, refieren que esto lo ha generado la llegada de empacadoras al municipio, que ofrecen la carne a más bajo costo.  

Víctor Eduardo Lozoya explicó que en este puente largo, el sacrificio estuvo normal la matanza de animales. 

Se espera que con la realización de la Feria de Rioverde la situación mejore, se están sacrificando de 10 a 12 cabezas de ganado por día, que aún así es una cantidad baja. 

Se espera que antes del 12 de diciembre se registre un repunte en el sacrifico de 35 cerdos por día, la población del Refugio es quien más acude al Rastro a comprar. 

Sin embargo, reconoce que la venta de carne empacada, está afectando considerablemente y prueba de ello es que antes se sacrificaban 16 animales diarios y hoy en día solo 8, la carne del rastro es de calidad, puntualizó.

