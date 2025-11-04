Descarta edil problemas de pago de aguinaldo
San Ciro de Acosta.- El Ayuntamiento destinará más de 1 millón de pesos para el pago de aguinaldo de los empleados municipales, aunque cada mes se ahorra el 10% de los recursos que recibe del Gobierno estatal, para poder atender este pago anual.
El presidente municipal Luis Carlos Pereyra Govea, refiere que desde enero participan en el fondo de ahorro, donde se guarda el 10% de lo que es el fondo de Fomento, de mayor participación. Hizo hincapié que al mes ahorran 50 mil pesos, lo suficiente para hacerle frente a los gastos de fin de año que deben pagarse a los empleados municipales y funcionarios.
Se estará destinando 1 millón 800 mil pesos en pago de aguinaldo, se le entregará los mismos días al cuerpo edilicio, se trata igual que a la plantilla de trabajadores, no hay privilegios, puntualizó que no recibió solicitud para el incremento de aguinaldo.
