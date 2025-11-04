Saldo blanco durante la festividad día de muertos

RIOVERDE.- El operativo de Día de Muertos registro un saldo blanco, pese a que más de 5 mil personas visitaron el panteón no hubo hechos que lamentar durante estos días que los panteones estuvieron llenos.

Cabe destacar que por el Día de Muertos, se llevó a cabo un operativo de seguridad en coordinación con Comercio, Cruz Roja Mexicana, Guardia Civil Municipal y Protección Civil, para brindar atención a visitantes en los panteones y prevenir cualquier situación de emergencia.

Durante estos días más de 5 mil personas visitaron el camposanto, los que respetaron las medidas de precaución que se aplicaron en los cementerios.

En el fin de semana miles de personas visitaron las tumbas de sus seres queridos, por fortuna no hubo hechos que lamentar, registrando un saldo blanco en este puente de fin de semana.

