Gobierno estatal debe subsidio a bomberos

Ciudad Fernández.- El Gobierno del Estado adeuda 5 meses del subsidio que otorga al Cuerpo de Bomberos, por lo que los tragahumo enfrentan muchos problemas para atender la mayoría de las llamadas de auxilio que reciben.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que subsidio asciende a 51 mil pesos al mes, que son recursos importantes para poder brindar atención a los llamados de auxilio que reciben de parte de la población.

Señaló que desde julio enfrentan problemas, aunque se cuenta con el respaldo de la población y de comerciantes que los apoyan con combustibles.

Dijo el comandante que se tienen muchos gastos, es por ello que se puso en marcha la colecta anual, para tratar de reunir recursos para cubrir las necesidades de la base de bomberos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que están tratando de acudir a la mayoría de los servicios solicitados y que tienen la confianza de que a la brevedad recibirán el subsidio, para salir de sus problemática que enfrentan de la falta de recursos.