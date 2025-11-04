Realizan el baile de huehues en panteón

Matehuala.- Integrantes del grupo de danza folclórica Coatlicue realizaron el tradicional baile de los huehues en el panteón Hidalgo, para rescatar las tradiciones mexicanas entre niños, jóvenes y adultos.

En la comparsa se pudo ver los personajes de los huehues como el diablo, la muerte, la novia, el novio, la embarazada, los viejitos, el charro, el payaso, entre otros que se encontraban en este magno evento, donde el objetivo principal es dar a conocer una tradición de la huasteca potosina, este evento ya lo había llevado a cabo el grupo hace 4 años, la tradición dice que cuando se empieza lo tiene que realizar por siete años.

Los asistentes quedaron impresionados al ver a los huehues y la tradición de Xantolo que Jesús Torres Arias empezó a traer a Matehuala el día de muertos.

Cabe destacar que esta es una tradición ancestral en la que indígenas hacían para burlarse de los españoles y los danzantes se caracterizaban de ellos y de la clase alta que los dominaba.

Mencionó que cuando termine esta tradición en el panteón Guadalupe planea llevar a cabo los huehues, pero ahora en el panteón Hidalgo durante los días de muertos.

Esta actividad la realizó de manera gratuita para rescatar la cultura y tradiciones.