logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan el baile de huehues en panteón

Integrantes del grupo Coatlicue se disfrazaron

Por Jesús Vázquez

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan el baile de huehues en panteón

Matehuala.- Integrantes del grupo de danza folclórica Coatlicue realizaron el tradicional baile  de los huehues en el panteón Hidalgo, para rescatar las tradiciones mexicanas entre niños, jóvenes y adultos.

En la comparsa se pudo ver los personajes de los huehues como el diablo, la muerte, la novia, el novio, la embarazada, los viejitos, el charro, el payaso, entre otros que se encontraban en este magno evento, donde el objetivo principal es dar a conocer una tradición de la huasteca potosina, este evento ya lo había llevado a cabo el grupo hace 4 años, la tradición dice que cuando se empieza lo tiene que realizar por siete años. 

Los asistentes quedaron impresionados al ver a los huehues y la tradición de Xantolo que Jesús Torres Arias empezó a traer a Matehuala el día de muertos. 

Cabe destacar que esta es una tradición ancestral en la que indígenas hacían para burlarse de los españoles y los danzantes se caracterizaban de ellos y de la clase alta que los dominaba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mencionó que cuando termine esta tradición en el panteón Guadalupe planea llevar a cabo los huehues, pero ahora en el panteón Hidalgo durante los días de muertos.

Esta actividad la realizó de manera gratuita para rescatar la cultura y tradiciones. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan el baile de huehues en panteón
Realizan el baile de huehues en panteón

Realizan el baile de huehues en panteón

SLP

Jesús Vázquez

Integrantes del grupo Coatlicue se disfrazaron

Descarta edil problemas de pago de aguinaldo
Descarta edil problemas de pago de aguinaldo

Descarta edil problemas de pago de aguinaldo

SLP

Carmen Hernández

Baja matanza de animales en Rastro
Baja matanza de animales en Rastro

Baja matanza de animales en Rastro

SLP

Carmen Hernández

Carniceros compran a empacadoras

Saldo blanco durante la festividad día de muertos
Saldo blanco durante la festividad día de muertos

Saldo blanco durante la festividad día de muertos

SLP

Carmen Hernández

Se aplicaron medidas de seguridad y atención en los panteones