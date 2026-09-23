Bajan la imagen de San Miguel Arcángel

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MATEHUALA.- Se llevó a cabo la bajada de la imagen de San Miguel Arcángel en el templo de San Miguelito, donde acudieron cientos de personas a este evento y de esta manera arrancar el novenario en su honor.

Para bajar la imagen de San Miguelito primero se llevó a cabo una misa de acción de gracias en la capilla, donde se recordó la importancia del Arcángel San Miguel que es uno de los siete arcángeles de la Iglesia católica, y es considerado el protector del pueblo de Dios, y su imagen representa el de un ángel guerrero cargando una espada peleando contra Lucifer.

Al término de la misa el coro de la iglesia empezó a interpretar la canción del Arcángel San Miguel, y vecinos del barrio de San Miguelito bajaron la imagen del Arcángel del altar mayor, e hicieron un recorrido por la iglesia cargándola, para después colocarla en un altar especial más cerca de la población católica que va a acudir a estas

fiestas patronales.

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Cabe hacer mención que las fiestas patronales de San Miguelito son conocidas como de las más grandes que se realizan en la ciudad, donde mucha gente acude a las festividades religiosas, pero también a divertirse en familia pues afuera de la iglesia hay puestos de antojitos mexicanos, y eventos culturales

Durante estos días se estarán llevando a cabo entradas de cera a la capilla de San Miguel el día de la fiesta mayor será el próximo 29 de septiembre, donde esperan peregrinaciones todo el día y una misa de acción de gracias especial la cual se espera realizar en la plaza de San Miguelito ya que la capilla es muy pequeña y a esta misa acuden un gran número

de personas.