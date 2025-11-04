logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bajas, las ventas de calaveritas de dulce

Por Jesús Vázquez

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Bajas, las ventas de calaveritas de dulce

Matehuala.- Durante el día de muertos una de la más ricas tradiciones son las golosinas como los dulces de azúcar que hacen en forma de calaverita que venden afuera de los panteones, pero quienes se dedican a la venta este año les fue mal ya que la ventas fueron muy bajas, algunos comerciantes empezaron a rematar sus ricos dulces esperando poder recuperar algo de su inversión.

Los comerciantes comentaron que pasaron los días de muertos y a pesar de que mucha gente pasaba por los panteones solo compraban flores, solo algunas personas se acercaban con quienes venden dulces de calaverita, había unos dulces en forma de calaverita, catrinas, tumbas e inclusive algunos con monstruos de películas como Chuky, entre otros, esto con la finalidad de lograr tener buenas ventas.

Panaderos también reportaron que el pan del muerto, que es un delicioso postre de esta temporada también bajo mucho sus ventas, mucha gente prefiere comprarlo  en supermercados, que los ofrecen a un precio muy bajo, sin embargo, no tiene el mismo sabor del que hacen en las panaderías, con los ingredientes que le dan un rico sabor, agregaron que continúan vendiendo el pan de muerto a precios más bajos, esperando vender todo el que hicieron. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan el baile de huehues en panteón
Realizan el baile de huehues en panteón

Realizan el baile de huehues en panteón

SLP

Jesús Vázquez

Integrantes del grupo Coatlicue se disfrazaron

Descarta edil problemas de pago de aguinaldo
Descarta edil problemas de pago de aguinaldo

Descarta edil problemas de pago de aguinaldo

SLP

Carmen Hernández

Baja matanza de animales en Rastro
Baja matanza de animales en Rastro

Baja matanza de animales en Rastro

SLP

Carmen Hernández

Carniceros compran a empacadoras

Saldo blanco durante la festividad día de muertos
Saldo blanco durante la festividad día de muertos

Saldo blanco durante la festividad día de muertos

SLP

Carmen Hernández

Se aplicaron medidas de seguridad y atención en los panteones