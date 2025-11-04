Bajas, las ventas de calaveritas de dulce

Matehuala.- Durante el día de muertos una de la más ricas tradiciones son las golosinas como los dulces de azúcar que hacen en forma de calaverita que venden afuera de los panteones, pero quienes se dedican a la venta este año les fue mal ya que la ventas fueron muy bajas, algunos comerciantes empezaron a rematar sus ricos dulces esperando poder recuperar algo de su inversión.

Los comerciantes comentaron que pasaron los días de muertos y a pesar de que mucha gente pasaba por los panteones solo compraban flores, solo algunas personas se acercaban con quienes venden dulces de calaverita, había unos dulces en forma de calaverita, catrinas, tumbas e inclusive algunos con monstruos de películas como Chuky, entre otros, esto con la finalidad de lograr tener buenas ventas.

Panaderos también reportaron que el pan del muerto, que es un delicioso postre de esta temporada también bajo mucho sus ventas, mucha gente prefiere comprarlo en supermercados, que los ofrecen a un precio muy bajo, sin embargo, no tiene el mismo sabor del que hacen en las panaderías, con los ingredientes que le dan un rico sabor, agregaron que continúan vendiendo el pan de muerto a precios más bajos, esperando vender todo el que hicieron.